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Канада — Словакия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2024 начнётся в 17:20

Канада — Словакия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2024 начнётся в 17:20
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Сегодня, 23 мая, в рамках 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой пройдёт четвертьфинальный матч между сборными Канады и Словакии. Соперники будут играть на стадионе «О2-Арена» (Чехия). Начало — в 17:20 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 17:20 МСК
Канада
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Календарь ЧМ-2024
Турнирная таблица ЧМ-2024
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