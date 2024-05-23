Юрзинов-старший: задача современного тренера — продержаться год-два

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший высказался о кризисе российской тренерской школы и заявил, что опытнейшие специалисты не должны находиться без работы, а клубам стоить взять на вооружение преемственность поколений, чтобы растить новые кадры.

«Складывается впечатление, что тренерская профессия становится самой дефицитной в нашем хоккее. Так будет, если терять преемственность поколений, не верить в свою тренерскую школу. Посмотрите, только за последние годы остались вне хоккея такие опытнейшие специалисты, классики нашей школы, как Владимир Крикунов, Зинэтула Билялетдинов, Пётр Воробьёв, Сергей Светлов. Назвал бы в этом списке и Сергея Фёдорова, чей бесценный опыт тоже не востребован.

На мой взгляд, мы очень легко теряем такую интеллектуальную мощь. Каждый из этих специалистов обязан быть востребован как минимум в роли консультанта. В этом случае сохраним преемственность поколений. Задача современного тренера – продержаться год-два, не потерять доверие менеджера, некоторые из которых – не совсем хоккейные люди, выполнить все его желания!» — сказал Юрзинов-старший в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, Зинэтула Билялетдинов покинул «Ак Барс» по завершении сезона. Казанский клуб под руководством опытнейшего тренера проиграл в первом раунде плей-офф КХЛ «Автомобилисту» в пяти матчах. ЦСКА расстался с Сергеем Фёдоровым после вылета армейцев в первом раунде Кубка Гагарина от ярославского «Локомотива» в пяти матчах. Оба тренера на данный момент находятся без работы.