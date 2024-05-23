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Заслуженный тренер России: пара Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Флорида» будет сумасшедшей

Заслуженный тренер России: пара Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Флорида» будет сумасшедшей
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о полуфинальной серии Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флоридой Пантерз». Напомним, в первом матче сильнее оказались «пантеры» со счётом 3:0.

«Конечно, противостояние россиян с россиянами – Шестёркина и Бобровского, Панарина и Тарасенко – это дорогого стоит. Наши ребята создают этот праздник, который сейчас выходит в НХЛ на самый высокий уровень. Они все одной крови. Участие российских хоккеистов в этом празднике очень велико. Пара «Рейнджерс» – «Флорида» будет сумасшедшей. Я вижу здесь дуэль вратарей. Шестёркин или Бобровский? Я не знаю, кто выиграет. Болеть нам здесь придётся за две команды, а победит сильнейший», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

«Пантерз» ведут в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая в Нью-Йорке.

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