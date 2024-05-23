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Швеция — Финляндия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2024 начнётся в 21:20

Швеция — Финляндия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2024 начнётся в 21:20
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Сегодня, 23 мая, в рамках 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой пройдёт четвертьфинальный матч между сборными Швеции и Финляндии. Соперники будут играть на стадионе «Остравар-Арена» (Чехия). Начало — в 21:20 по московскому времени.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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