Панин — о нокдауне от Робинсона: если бы не арбитр, я бы встал и набросился на него

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал эпизод с ударом по лицу от форварда «Трактора» Чарльза Робинсона во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Американский нападающий одним ударом отправил Панина в нокдаун.

«По телевизору это одна картинка, на стадионе — другая. Робинсон меня выцепил, я, конечно, драться не собирался, но он ударил. Он не вырубил меня, попал в стекло. Я сначала упал, собирался вставать, но судья крикнул: «Лежи». Я понял, зачем мне кричат «Лежи», чтобы Робинсон получил матч-штраф. Я, соответственно, продолжил лежать и дальше уже началась заварушка. Если бы не арбитр, я бы встал и набросился бы на него.

На третьей игре серии, это был первый матч в Челябинске, понял, что на данный период времени я — самый популярный человек в городе. Мне столько внимания уделили!» — цитирует Панина Sport24.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» занял третье место в таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина уфимский клуб уступил челябинскому «Трактору» в серии из шести матчей. Уфимцы второй год подряд вылетают в первом раунде плей-офф КХЛ. Ранее «Салават» в первом раунде уступил «Адмиралу».