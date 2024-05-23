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Дыбленко: Фёдоров из ЦСКА тихо-спокойно ушёл, по-английски

Дыбленко: Фёдоров из ЦСКА тихо-спокойно ушёл, по-английски
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Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал об уходе из армейского клуба главного тренера Сергея Фёдорова.

— Чисто технически как это происходит? Тренер принимает тёплые пожелания, прощается, удаляется из командного чата?

— Тренер – это всё-таки руководитель. И какое-то неформальное общение мы не особо можем себе позволить. Человек-то легенда, уже состоявшийся тренер, не на одном уровне с нами.

Сергей Викторович тихо-спокойно, по-английски ушёл, всё нормально. Все ребята хорошо к нему относились. Я бы не сказал, что кто-то плохо о нём отзывался. Как и он о ребятах. Нам всё нравилось, и ему, надеюсь, тоже. Да и два кубка выиграть – это, конечно, дорогого стоит. Команда помогла ему, он помог команде, — сказал Дыбленко в интервью «Комсомольской правде».

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».

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