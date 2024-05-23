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«Металлург» объявил об уходе двукратного обладателя Кубка Гагарина Неколенко

«Металлург» объявил об уходе двукратного обладателя Кубка Гагарина Неколенко
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Хоккейный клуб «Металлург» и нападающий Архип Неколенко расторгли контракт. Действие договора прекращено по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

Архип Неколенко перешёл в «Металлург» летом 2018 года. За шесть лет нападающий сыграл в 286 играх и набрал 55 (19+36) очков. В этом сезоне в активе форварда 30 матчей и 5 (3+2) баллов. Всего в КХЛ у Архипа 309 встреч и 58 (20+38) результативных баллов при показателе полезности «+18».

28-летний форвард — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА и «Металлурга».

Напомним, «Металлург» выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист». В финальной серии «Магнитка» была сильнее «Локомотива» (4-0).

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