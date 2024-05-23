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«Лос-Анджелес» официально назначил Джима Хиллера на пост главного тренера клуба

«Лос-Анджелес» официально назначил Джима Хиллера на пост главного тренера клуба
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«Лос-Анджелес Кингз» официально назначил Джима Хиллера на пост главного тренера клуба. 54-летний специалист возглавил команду по ходу прошлого сезона 2 февраля и исполнял обязанности главного тренера клуба.

В 34 матчах под руководством Хиллера «Лос-Анджелес» одержал 21 победу. В первом раунде Кубка Стэнли «Кингз» проиграли «Эдмонтону» в пяти матчах. Хиллер вошёл в тренерский штаб «Лос-Анджелеса» в качестве ассистента главного тренера в июле 2022 года и провёл в клубе два полноценных сезона. Ранее специалист входил в тренерские штабы «Айлендерс», «Торонто» и «Детройта».

«Короли» завершили регулярной сезон на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 99 очков.

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