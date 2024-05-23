Швейцария одержала победу над командой Германии в рамках 1/4 финала ЧМ-2024

На «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами Швейцарии и Германии. Победу со счётом 3:1 одержала швейцарская команда.

На восьмой минуте первого периода Кристоф Берчи открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Нико Хишир с передач Йонаса Зигенталера и Кевина Фиалы удвоил преимущество сборной Швейцарии.

На 12-й минуте второй двадцатиминутки Доминик Кагун с передачи Войцеха Стаховяка размочил счёт в игре.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

В конце матча Кристоф Берчи установил окончательный счёт в игре.