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Швейцария – Германия, результат матча 23 мая 2024, счет 3:1, 1/4 финала ЧМ по хоккею 2024

Швейцария одержала победу над командой Германии в рамках 1/4 финала ЧМ-2024
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На «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) завершился четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами Швейцарии и Германии. Победу со счётом 3:1 одержала швейцарская команда.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 17:20 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 1
Германия
1:0 Берчи – 07:22 (sh)     2:0 Хишир (Зигенталер, Фиала) – 16:28     2:1 Кагун (Стаховяк) – 31:33 (pp)     3:1 Берчи (Тюркауф, Зигенталер) – 59:02    

На восьмой минуте первого периода Кристоф Берчи открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Нико Хишир с передач Йонаса Зигенталера и Кевина Фиалы удвоил преимущество сборной Швейцарии.

На 12-й минуте второй двадцатиминутки Доминик Кагун с передачи Войцеха Стаховяка размочил счёт в игре.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.

В конце матча Кристоф Берчи установил окончательный счёт в игре.

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