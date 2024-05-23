Ландеског рассказал, когда планирует вернуться к матчам после восстановления от операции

Шведский нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског рассказал о своём восстановлении после операции на колене и назвал примерные сроки возвращения на лёд.

«Планирую вернуться между серединой сентября и началом апреля. В течение двух месяцев подряд я чувствовал себя очень хорошо физически. Это настоящий позитив. Не буду рассказывать слишком много, восстановление — это ухабистая дорога, и я знал, что вступаю в неё, но я не осознавал, насколько это будет тяжело. Есть программа, есть шаги, которые необходимо выполнить. Но они изменчивы, и, если дела пойдут хорошо, мы будем следовать этому плану, а если нет, мы будем корректировать его по ходу дела», — приводит слова Ландескога сайт НХЛ.

Напомним, в мае 2023 года Ландеског провёл операцию по пересадке хряща в правом колене и полностью пропустил сезон-2023/2024.