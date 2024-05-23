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Бобровский и Шестёркин вошли в топ-10 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии ESPN

Бобровский и Шестёркин вошли в топ-10 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии ESPN
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Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN представил топ-10 главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту Кубка Стэнли. Список составлялся по результатам опроса журналистов.

В топ-10 вошли два российских хоккеиста — голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (10 место) и вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин (2).

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»).
2. Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»).
3. Эван Бушар («Эдмонтон Ойлерз»).
4. Джейк Эттингер («Даллас Старз»).
5. Александр Барков («Флорида Пантерз»).
6. Миро Хейсканен («Даллас Старз»).
7. Уайатт Джонстон («Даллас Старз»).
8. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»).
9. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).
10. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).

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