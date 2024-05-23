Панин: по ходу серии с «Трактором» мы были лучше соперника и проиграли сами себе

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин считает, что уфимский клуб играл лучше «Трактора» в серии первого раунда прошедшего Кубка Гагарина. Челябинцы обыграли уфимцев в серии из шести матчей.

«На собраниях Виктор Николаевич Козлов говорил: «Парни, вы можете проиграть только себе». Было же видно, что по ходу серии мы были лучше. Но быть лучше — не значит выигрывать. Эту серию мы проиграли себе. В некоторых матчах мы в три раза превосходили соперника по моментам. Если бы очки давали по количеству голевых моментов, мы бы эту серию закончили 4-0. Но «Трактору» нужно отдать должное, хороший соперник, челябинцы как раз по ходу плей-офф поменялись, прибавили», — цитирует Панина Sport24.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» занял третье место в таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина уфимский клуб уступил челябинскому «Трактору» в серии из шести матчей. Уфимцы второй год подряд вылетают в первом раунде плей-офф КХЛ. Ранее «Салават» в первом раунде уступил «Адмиралу».