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Коньков — о чемпионате мира: удивил высокий уровень хоккея, высочайшее мастерство

Коньков — о чемпионате мира: удивил высокий уровень хоккея, высочайшее мастерство
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что на групповом этапе чемпионата мира по хоккею в Чехии увидел очень высокий уровень хоккея и высокий настрой команд на борьбу.

«Меня удивил высокий уровень хоккея. Высочайшее мастерство. Это не было похоже на групповой этап. Команды сражались в каждом матче, за этим было интересно наблюдать.

Мне приятно было понаблюдать за Швецией и Канадой. Австрийцы также обратили на себя внимание, хоть они и проиграли канадцам. Но они одолели финнов. Матчи плей-офф ожидаются очень интересными», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

В этом году мировое первенство проводится в чешских городах Праге и Остраве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады. Сегодня, 23 мая, состоятся все четыре матча 1/4 финала ЧМ.

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