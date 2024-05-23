Сопин — об обмене Слепышева: ещё три года назад хотели получить его

Спортивный директор ХК «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал обмен нападающего Антона Слепышева из ЦСКА. Взамен армейский клуб получил 18-летнего защитника Ивана Патрихаева.

«Рады приветствовать Антона Слепышева в нашей команде. Не секрет, что очень хотели заполучить такого игрока в свои ряды ещё три сезона назад. Это Мастер с большой буквы, который может решить эпизод. Также нападающий не боится черновой работы и силовой борьбы. Надеемся, что Антон отлично впишется в связку Эрика О’Делла и Дмитрия Рашевского. Для нашей молодёжи — это отличный наставник, который обладает большим победным опытом как в России, так и на международной арене. Мы довольны этой сделкой», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

В составе армейцев 30-летний Слепышев провёл пять сезонов, в которых три раза завоёвывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на счету игрока 567 игр и 276 (130+146) очков при показателе полезности «+79».