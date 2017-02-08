Капризов: хотелось бы попасть на Олимпиаду, но сначала надо сыграть на Евротуре

Нападающий сборной Россииподелился ощущениями от предстоящего шведского этапа Евротура.«Чуть-чуть волнуюсь перед дебютом во взрослой сборной. Первая сборная есть первая сборная. Тут другой уровень игроков. Со Знарком пообщались только во время тренировки. Хотелось бы попасть на Олимпиаду, надо пользоваться такими шансами, но для начала нужно на шведском этапе Евротура сыграть. У финнов хорошая команда, будет непросто.Приехал в сборную, отключился немного от клубных дел. Конечно, после поражения настроение плохое. Тяжёлый период у «Салавата», нужно выигрывать оставшиеся матчи. В «Салавате» не просили за сборную играть осмотрительно. Будешь бояться — ещё больше прилетит», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.