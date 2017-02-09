Коскинен сыграет в воротах сборной Финляндии в матче с Россией

Стал известен состав сборной Финляндии на матч Евротура с командой России. Игра, которая пройдёт в рамках Шведских хоккейных игр, состоится в Санкт-Петербурге, начало в 19:30 мск.
Коскинен (Метсола);
Хаапала — Саллинен — Палола, Миккола — Койвисто;
Савинайнен — Миннинен — Пелтола, Лехтонен — Коуса;
Эркинюнтти — Суомела — Няттинен, Меларт — Ярвинен;
Кярки — Хинтц — Оямяки, Кивистё.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия.
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