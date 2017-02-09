Кореньков: у Сведберга всё будет в порядке, он будет показывать свою лучшую игру

«Андрей ударился о штангу и получил надрыв подвздошной мышцы. Вот только что я разговаривал с врачом, надеюсь, что в ближайшие два-три дня Андрей уже будет на льду. Сейчас он приступил к тренировкам в зале, занимается на велотренажёре, так что будем надеяться, что в ближайшее время мы его увидим.
Никлас съездил домой, отдохнул, три дня побыл в Швеции. Приехал с хорошим настроением, хорошо работает, никаких претензий по тренировочному процессу к нему нет. Я уверен, что всё будет в порядке, он будет играть в своём лучшем стиле и показывать свою лучшую игру.
Почему этот сезон Сведберг проводит хуже, чем прошлый? Может быть, большая ответственность или конкуренция помешала. Но я хочу сказать, что в этом году неудачные игры, как со СКА, переплетались с хорошими матчами, как с „Йокеритом“ или „Ак Барсом". Так что я не могу сказать, что у него очень плохой сезон, но, конечно, в прошлом году он выглядел намного сильнее», — цитирует Коренькова пресс-служба клуба.
Видео интервью с Кореньковым также можно посмотреть здесь.