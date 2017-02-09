Фанёф: в «Оттаве» я получил новый импульс, это отличная команда

Защитник «Оттава Сенаторз»поделился впечатлениями после первого года, проведённого в составе клуба.«Мне нравится город, люди здесь замечательные, нас хорошо поддерживают. В общем, всё здорово. В команде меня тоже приняли великолепно. Я сразу почувствовал себя как дома. Разумеется, с тем же Крисом Нилом у нас на льду было немало разногласий в прошлом, но он отлично ко мне отнёсся с самого первого дня, так же как и остальные ребята.Они мне очень помогли, и этот переход дался легко. В профессиональном спорте это часто случается. Мне нравилось в Калгари, в Торонто, я там многому научился. Сейчас в «Оттаве» я получил новый импульс, это отличная команда», — цитирует Фанёфа Ottawa Citizen.