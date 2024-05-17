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Александр Радулов подпишет контракт с московским «Динамо», идут переговоры

Александр Радулов подпишет контракт с московским «Динамо», идут переговоры
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Как стало известно «Чемпионату», российский нападающий Александр Радулов подпишет контракт с московским «Динамо». Сейчас идут переговоры.

Прошлый сезон Радулов провёл в «Ак Барсе». 37-летний нападающий стал свободным агентом после истечения срока контрактного соглашения с казанским клубом.

37-летний Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча плей-офф опытнейший нападающий забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Казанский «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в серии первого раунда плей-офф в пяти матчах. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче.

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