Шестеркин вышел на 4-е место среди вратарей «Рейнджерс» по играм в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит шестой матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости закончился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В матче принимает участие голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, для которого эта игра стала 38-й в рамках Кубка Стэнли.

Таким образом, россиянин вышел на четвёртое место среди вратарей по играм за «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ, обойдя Джона Ванбисбрука. Рекорд принадлежит Хенрику Лундквисту — 130. Следом идут Майк Рихтер (76) и Эд Джакомин (65).

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу сегодняшних гостей. «Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.

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