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Шестеркин вышел на 4-е место среди вратарей «Рейнджерс» по играм в плей-офф НХЛ

Шестеркин вышел на 4-е место среди вратарей «Рейнджерс» по играм в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит шестой матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 6-й матч
17 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Нечас (Мартинук, Орлов) – 18:38 (5x5)     2:0 Джарвис (Ахо, Свечников) – 24:38 (5x4)     2:1 Трочек (Панарин) – 25:29 (5x5)     3:1 Ахо (Свечников, Славин) – 29:23 (5x5)    

На момент написания новости закончился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В матче принимает участие голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, для которого эта игра стала 38-й в рамках Кубка Стэнли.

Таким образом, россиянин вышел на четвёртое место среди вратарей по играм за «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ, обойдя Джона Ванбисбрука. Рекорд принадлежит Хенрику Лундквисту — 130. Следом идут Майк Рихтер (76) и Эд Джакомин (65).

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу сегодняшних гостей. «Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.

Календарь плей-офф НХЛ
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