Торнтон: я много раз говорил, что Бёрнс — самый доминирующий игрок в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс»поделился мнением об игре защитника, который в настоящее время занимает четвёртое место в списке бомбардиров лиги, набрав 57 (22+35) очков в 55 матчах.«Невероятно. Я восхищаюсь им уже много лет. Я много раз это говорил: он самый доминирующий игрок в лиге. Посмотрите, как он играет, сколько времени проводит на льду, как тяжело играть против него, понаблюдайте за его техникой. Это невероятно.Мы видим его каждый день. Если у кого-то ещё будет такая возможность, вы поймёте, что он значит для команды и какой у него талант. Он нас немного испортил тем, что у нас есть возможность постоянно наблюдать за ним. Мне очень, очень нравится смотреть за тем, как он играет. И у меня лучшие места в зале», — приводятся слова Торнтона на официальном сайте НХЛ.