37 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от проигрыша «Миннесоте»

Лидер Западной конференции НХЛ «Миннесота Уайлд» вырвал победу у «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата. Встреча состоялась в «Эксел Энерджи-центре» в Сент-Поле и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу хозяев.В основное время у «Миннесоты» отличился Нино Нидеррайтер (35-я минута), у «Тампы» — Брэйден Пойнт (38). Овертайм прошёл без забитых голов, а решающий буллит реализовал Микко Койву.Российские нападающие «Тампы» Владислав Наместников и Никита Кучеров провели на льду 16 и 23 минуты соответственно. Голкиперотыграл весь матч и отразил 37 бросков по своим воротам из 38.