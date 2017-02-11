Волченков: шансы на плей-офф у «Адмирала» хорошие, но конкуренты близко

Защитник «Адмирала»поделился мнением о шансах команды на попадание в плей-офф.«Настроение боевое. Нам необходимо обязательно выиграть ближайшие игры. Команда готовится к серьёзному бою, мы не ждём лёгких игр, будем стараться играть на победу в каждой из оставшихся встреч. Будем биться! Много игр мы проиграли в концовках, растеряли очки. Но при этом шансы у нас хорошие, мы в восьмёрке, будем двигаться от этого. Смотреть в прошлое смысла нет, готовимся к будущему. Сейчас наша задача — подготовиться и выиграть заключительные три матча регулярного сезона.Конкуренты уже очень близко от нас. Команд пять бьются за попадание в плей-офф. Можно сказать, что мини-плей-офф для нас начался. Каждое набранное очко в данный момент очень важно, поэтому будем стараться и приложим все силы, чтобы порадовать наших болельщиков», — цитирует Волченкова официальный сайт клуба.