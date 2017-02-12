Щербак установил личный рекорд в АХЛ

Форвард «Сент-Джонса» Никита Щербак набрал 3 (1+2) очка в матче АХЛ с «Лихай Вэлли» (4:3). Россиянин был признан третьей звездой матча. В последних 4 играх он набрал 5 (1+4) очков, а до этого не мог отличиться на протяжении 10 матчей подряд. Всего у него 25 (11+14) очков в 41 матче сезона, он улучшил свой прошлогодний личный рекорд в АХЛ – 23 очка в 48 матчах. Форвард «фантомов» Радель Фазлеев довёл безрезультативную серию до 14 матчей.Форвард «Милуоки» Владислав Каменев забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго Вулвз» (4:3). Россиянин также сделал 2 голевые передачи и в итоге был признан второй звездой матча. Всего у него 33 (10+23) очка в 45 матчах в АХЛ при показателе полезности «+12».