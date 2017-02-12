Генменеджер «Калгари»: ближайшие недели определят нашу политику в дедлайн

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз»поделился ожиданиями от предстоящего 1 марта дедлайна на обмены игроков.«Сразу несколько команд в Западной конференции претендуют на попадание в плей-офф. Посмотрите на турнирную таблицу. Она каждый день меняется. Мы сможем помочь себе, только если будем хорошо играть, будем набирать очки в ближайшие две недели. Мы в самом эпицентре битвы. То, как мы сыграем в следующие недели, определит нашу политику по отношению к дедлайну.Многие клубы оказались в такой же ситуации. Я говорил с другими менеджерами, чтобы понять, каковы их планы. Получается, что многие думают точно так же. Всё постоянно меняется. Команда выиграет пару матчей, и вот она уже собирается приобретать игроков на рынке. Проиграешь пару раз, и уже можно решать, кого выставлять на обмен.В последние две недели только две команды на Западе заявили, что они начинают готовиться к следующему сезону, думают о будущем. А остальные надеются и считают, что у них есть шанс. То, что случится в ближайшие две недели, определит политику команд», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.