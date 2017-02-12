Бэбкок: всё, к чему Илич прикасался в бизнесе, превращалось в золото

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился воспоминаниями о владельце «Детройт Ред Уингз» Майке Иличе, недавно ушедшем из жизни. Специалист работал в команде из Детройта и выигрывал Кубки Стэнли.
«Он присматривал за нами, дал нам всё, о чём можно было только мечтать для того, чтобы мы победили. Он ценил усердие, целеустремлённость, умение добиваться поставленной задачи».
Он заставил меня стремиться к тому, чтобы стать лучше. Всё, к чему Илич прикасался в бизнесе, превращалось в золото. И в нём было что-то особенное, что заставляло тебя работать над собой.
Мы все работаем на кого-то. Порой люди ничего не говорят, но каждый день приходят на работу и выкладываются там по полной. Это заставляет и тебя работать на полную катушку. Таким был Илич, с моей точки зрения. Холланд и Илич установили планку для всех в команде, все хотели радовать их и злились на себя, а не на них, когда что-то не получалось», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.