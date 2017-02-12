Лундквист: думаю о партнёрах, потому что они стали частью 400 побед в НХЛ

Голкипер «Рейнджерс»поделился эмоциями от того факта, что выиграл 400-й матч в НХЛ.«Я очень горжусь и благодарен за эту возможность. «Рейнджерс» очень много значат для меня, они дали мне возможность играть в хоккей. За 12 лет я много раз выходил в роли стартового вратаря, и на протяжении многих лет у меня были хорошие товарищи по команде. Сейчас думается именно о них, потому что они стали частью этого. Конечно, я буду наслаждаться сегодня вечером», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.