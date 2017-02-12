Браташ: одна победа в двух матчах со Словакией — неплохо для олимпийской сборной

Главный тренер олимпийской сборной Россииподвёл итоги Кубка Словакии, на котором его команда заняла третье место.«В матче с Белоруссией понравилось, что сыграли ответственно. Жаль, не всегда удавалось реализовывать те моменты, которые создавали, но в концовке всё-таки смогли увеличить отрыв в счёте.Мы выполнили важную задачу, просмотрев большой пласт игроков, которые в сборную раньше не привлекались. А что касается результата, то один из двух матчей со Словакией мы выиграли, и, считаю, это неплохо. Очень крепкая европейская национальная сборная. Очень серьёзный соперник», — цитирует Браташа официальный сайт ФХР.