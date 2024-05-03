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Голкиперу «Торонто» не хватило 0,1 секунды, чтобы отыграть на «ноль» в матче с «Бостоном»

Голкиперу «Торонто» не хватило 0,1 секунды, чтобы отыграть на «ноль» в матче с «Бостоном»
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Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Команды играли на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и сравняли счёт в серии — 3-3.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 6-й матч
03 мая 2024, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Нюландер (Лильегрен, Райлли) – 39:05 (5x5)     2:0 Нюландер (Нис, Райлли) – 57:47 (5x5)     2:1 Гики (Шаттенкирк, ван Римсдайк) – 59:59 (6x5)    

В составе победителей дублем отметился нападающий Вильям Нюландер. За «Бостон» отличился Морган Гики. Ворота «Торонто» в этом матче защищал американский голкипер Джозеф Уолл, который отразил 22 броска и был максимально близок к тому, чтобы отыграть на «ноль», но за 0,1 секунды до финальной сирены шайба всё-таки оказалась за ленточкой после броска Гики.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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