Голкиперу «Торонто» не хватило 0,1 секунды, чтобы отыграть на «ноль» в матче с «Бостоном»

Завершился шестой матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Бостон Брюинз». Команды играли на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 2:1 и сравняли счёт в серии — 3-3.

В составе победителей дублем отметился нападающий Вильям Нюландер. За «Бостон» отличился Морган Гики. Ворота «Торонто» в этом матче защищал американский голкипер Джозеф Уолл, который отразил 22 броска и был максимально близок к тому, чтобы отыграть на «ноль», но за 0,1 секунды до финальной сирены шайба всё-таки оказалась за ленточкой после броска Гики.

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