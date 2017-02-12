Шалунов: наверное, есть взаимосвязь между приглашением молодёжи и победами

Нападающий сборной Россииподелился впечатлениями после победы на Шведских играх.«Не могу объяснить, почему наша тройка забила только в третьем матче. Но радует, что мы от игры к игре прибавляли и в самом важном матче турнира получилось у нас забросить – и сразу несколько шайб. Может, долго переключались от «Сибири» к сборной. Национальная команда всё-таки чуть по-другому играет. Хоккей здесь другой, всё быстрее происходит, меньше времени на принятие решений.Все матчи на турнире получились тяжёлыми. Но никто и не обещал, что будет легко. Первые две игры более интенсивными были, а с чехами был уже третий матч за четыре дня. Физически подустали все, в том числе и соперник.Конечно, порадовала победа в Евротуре. Первая за четыре года? Что сказать – красавцы. Я ни с чем не связываю наш результат. Хотя приятно, что молодых ребята вызывают, и, тьфу-тьфу-тьфу, мы выигрываем. Наверное, есть какая-то взаимосвязь с участием молодежи и победами», — цитирует Шалунова «Спорт-экспресс».