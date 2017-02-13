В. Воробьёв: игра Кашпара убедила, что он готов приносить пользу «Динамо»

Тренер московского «Динамо»высказался об успешной концовке регулярного чемпионата для команды. Бело-голубые борются за третье место в Западной конференции КХЛ.«По ходу сезона мы изменили тренировочный процесс. Если раньше занятия были долгими, примерно по полтора часа, то сейчас они короткие, но очень интенсивные. Уверен, это главная причина. К тому же у нас появился новый тренер по физической подготовке – Скобрев. Олимпиец с богатым опытом, который привнес в наши тренировки очень много нового. Мы с ним очень быстро нашли общий язык и можем говорить о хоккее 24 часа в сутки.Плюс у нас всё-таки очень неплохой коллектив. Молодёжь выступает рядом с теми, кто выигрывал Кубок Гагарина. И нет равнодушных. А это важно.Кашпар? Не думаю, что он действительно вспоминает ту историю с драфтом отказов. Да, были сложности. Но его игра в последних матчах убедила, что Кашпар готов приносить пользу. Смотрите, сколько очков он набрал», – цитирует тренера «Спорт-экспресс».