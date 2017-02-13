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Коротков: «зелёное дерби» всегда приятно играть, настрой «СЮ» будет хороший

13 февраля 2017, понедельник. 11:44. Хоккей
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Коротков рассказал о подготовке к «зелёному дерби» с «Ак Барсом».

«Пауза прошла хорошо, отдохнули, потом начали заниматься физикой. Тактические действия отрабатывали в обороне – то, чего нам сейчас очень сильно не хватает, пропускаем много голов. Отработали, я думаю, положительно, завтра всё увидим.

Состояние команды тяжёлое в связи с такими поражениями, конечно. Стараемся держать себя в тонусе, улыбаться, чтобы настроение было хорошее. Надо выигрывать эти две игры, тогда выйдем в плей-офф. У нас каждое звено должно становиться лидерами, независимо от того, первое оно, второе, третье или четвёртое. Каждое звено должно «выстреливать», помогать друг другу.

Слабые стороны «Ак Барса»? Смотрим игры, разбираем потихонечку, как они играют в обороне, как начинают атаки. Всё разбираем. Это «зелёное дерби», его всегда приятно играть, настрой будет хороший. Мы стараемся настраиваться на все игры. У нас сейчас ситуация такая, что надо каждый матч выигрывать», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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