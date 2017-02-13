Ли: «Айлендерс» приятно подниматься в турнирной таблице

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс»прокомментировал победу над «Колорадо Эвеланш» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ, ставшую для команды 9-й в последних 13 играх.«Последние полтора месяца, с тех пор как мы начали выигрывать, у нас выдались удачными — мы движемся вверх. Это несколько отличается от ситуации в последние годы, когда мы практически весь сезон были в зоне плей-офф. Подниматься в таблице и обходить другие команды – это действительно приятно», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.