Таварес: все 16 команд Восточной конференции НХЛ в деле

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс»подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:1). В январе главный тренер Джек Капуано был отправлен в отставку с поста тренера «Айлендерс». Даг Уэйт стал исполняющим обязанности. После этого нью-йоркская команда набрала 18 очков в 12 матчах.«Мы видим, какова плотность в таблице Восточной конференции. Все 16 команд в деле. Две-три игры могут сильно изменить ситуацию в таблице. Мы хотим просто подходить к каждому отдельно взятому матчу.«Айлендерс» стали играть лучше. Конечно, есть изменения в плане тренерской работы. Продолжаем прибавлять. Теперь наши матчи имеют большое значение, а мы этого и хотим. Надеюсь, сможем продолжать в таком ключе», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.