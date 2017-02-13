«Локомотив» и «Адмирал» определились с составами на матч в Ярославле

«Локомотив» и «Адмирал» определились с составами на встречу в Ярославле, которая начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив»:
Мурыгин (Судницин);
Кронвалль — Накладал, Козун — Контиола — Тальбо;
Любушкин — Осипов, Ильенко — Локтионов — Полунин;
Пашнин — Рафиков, Галимов — Картаев — Мосалёв;
Коледов — Черепанов, Лугин — Апальков — Аверин.
«Адмирал»:
Бобков (Третьяк);
Блум – Бартулис, Алексеев – Саюстов – Саболич;
Волченков – Моррисонн, Плотников – Фисенко – Александров;
Земчёнок – Конев, Макаренко – Райт – Жафяров;
Курашов, Краснослободцев – Казаков – Горшков, Ткачёв.