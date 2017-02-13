Накладал: в нашем звене и защитникам в атаке жаловаться не приходится

Защитник ярославского «Локомотива»поделился впечатлениями от победы над «Адмиралом» (6:1).«Победа получилась очень хорошей по многим пунктам. Перед играми на вылет нам важно остаться на третьем месте, к тому же победы добавляют сил в психологическом плане. Что касается моего гола, я просто постарался как следует приложиться. Бросок удался, вот и гол.Мы всегда стараемся играть в глубокий прессинг, больше владеть шайбой, находить больше возможностей для бросков. Нападающие стабильно снабжают передачами или меня, или Кронвалля, так что в нашем звене и защитникам в атаке жаловаться не приходится. И хорошо, что это работает, особенно в большинстве. В плей-офф шайбы в неравных составах будут иметь огромное значение, так что мы продолжаем улучшать эти моменты. В двух оставшихся матчах «регулярки» неплохо было бы сыграть так же, как сегодня. На самом деле нужно будет сыграть даже лучше, строже в обороне, активнее у бортов. Надеюсь, у нас это получится.Есть ли у меня какие-то ритуалы перед играми? Я бы не сказал, что это что-то магическое – не разговариваю с клюшками, если вы об этом. Это скорее рутина, некоторые вещи, которые я обязательно делаю перед выходом на лёд. У нас есть пара парней, у которых есть свои «фишки», но они не разрешают никому о них говорить (). Можно ли как-то приманить удачу перед плей-офф? Конечно, немного удачи никогда не помешает, но чем на неё надеяться, лучше самим работать. Согласитесь, что приятнее победить, когда отдал все силы, чем когда победа пришла по волшебству», — передаёт слова Накладала корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.