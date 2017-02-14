Виньо: это очень важные два очка на непростом выезде «Рейнджерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс»прокомментировал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2).«В моменте с голом Дэна Джирарди шайба дважды задела клюшки соперника. Это очень важные два очка на непростом выезде. Когда вы побеждаете, не играя в свой лучший хоккей, это неплохой знак.Кевин Хэйс здорово разобрался с одним из лучших вратарей этого сезона. Победный гол? Я успел подумать, что Веси лучше катается, чем Бучневич, и сделал перестановку. Это сработало. Отличный бросок», — цитирует Виньо официальный сайт НХЛ.