14 февраля у Белого дома в Уфе прошёл одиночный пикет в защиту федерации хоккея Башкирии, которой приостановили аккредитацию. Об этом сообщает портал Mkset.ru. По словам Максима Семёнова, вышедшего с плакатом к окнам главы региона, из-за скандала вокруг федерации хоккея его племянник не может играть в хоккей.
«Скоро соревнования, а из-за этого скандала мой семилетний племянник не сможет принять в них участие», — рассказал Семёнов, однако не смог объяснить, в чём именно проблема.
По словам Семёнова, когда он уже собрался уходить домой, мимо проехал кортеж главы региона.
«Машины остановились у входа в белый дом, пассажир вышел, остановился на крыльце и посмотрел в мою сторону. Когда он скрылся за дверями, ко мне подошёл его водитель, сфотографировал плакат и расспросил, в чём проблема», — сказал Семёнов.
Конфликт между федерацией хоккея Башкирии, работавшей более 15 лет, и вновь созданной структурой, полностью дублирующей функции уже существующей организации, возник в 2015 году, а в августе 2016-го у «старой» федерации приостановили лицензию. Основной причиной приостановки тогда назвали многочисленные жалобы спортивных клубов и нарушения со стороны руководства федерации. По мнению руководителя «старой» федерации хоккея Александра Николаева, проблемы, возникшие у его организации, напрямую связаны с появлением в регионе второй федерации хоккея, интересы которой лоббирует депутат Госсобрания региона Александр Семак.
В конце января в правительстве Башкирии состоялось заседание комиссии по рассмотрению сложившейся ситуации, тогда члены рабочей группы снова напомнили Николаеву о нарушениях, сообщив также, что если они не будут устранены в течение 20 дней, то о возврате лицензии не может быть и речи. 20-дневный срок истекает 16 февраля.