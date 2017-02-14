«Торпедо» посетило Горьковский автозавод

В год 85-летнего юбилея ГАЗа нижегородское «Торпедо» в полном составе посетило производственный цех одного из главных предприятий отечественного автомобилестроения. 10 февраля руководство, тренерский штаб, персонал и игроки «Торпедо» в полном составе посетили ГАЗ, ознакомившись с процессом производства автомобильной техники на предприятии.
«Я никогда раньше не был на таких масштабных производственных предприятиях. Знаю, какую огромную роль играет завод в жизни нашей команды и всей страны, и очень любопытно было ознакомиться с тем, как здесь всё происходит. Честно признаюсь: увиденное меня очень впечатлило», — поделился впечатлениями нападающий Картер Эштон.