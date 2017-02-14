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175 лет назад
2016
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16:05
«СЮ» и «Ак Барс» назвали составы на дерби, в составе казанцев нет Ткачёва
14:32
Григоренко: мы все в «Салавате» одна команда. И при чём здесь вратарь?
14:00
Светлов: «Салават» висит на волоске, матч с «Ак Барсом» — ключевой для Уфы
13:18
Источник: Умарк может вернуться в «Лулео», несмотря на контракт с «СЮ»
13:00
Гимаев: «Салават» играет кое-как, для них это суперматч, но «Ак Барс» настроится
21:15
Россияне забросили 42 шайбы в ворота Турции на юношеском Олимпийском фестивале
13:18
Источник: Умарк может вернуться в «Лулео», несмотря на контракт с «СЮ»
23:12
Илья Горохов завершит карьеру матчем с ярославским «Локомотивом»
11:00
Выбьет ли «Ак Барс» из плей-офф «Салават» и как завершатся другие матчи дня КХЛ
17:22
ФХР начала собственное расследование трагедии в Подольске
События вчера
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«СЮ» и «Ак Барс» назвали составы на дерби, в составе казанцев нет Ткачёва
14 февраля 2017, вторник. 16:05.
Хоккей
«Салават Юлаев» и «Ак Барс» назвали составы на
«зелёное дерби»
. В составе казанской команды отсутствует один из героев Шведских игр нападающий
Владимир Ткачёв
.
«Салават Юлаев»:
«Ак Барс»:
Состав «Ак Барса» на дерби
Фото: Пресс-служба «Ак Барса»
>>> Вспомнить всё! «Ак Барс» отправит Умарка и «Салават» в отпуск
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Владимир Ткачёв
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Новости. Хоккей
14 февраля 2017, вторник
16:05
«СЮ» и «Ак Барс» назвали составы на дерби, в составе казанцев нет Ткачёва
15:53
«Торпедо» посетило Горьковский автозавод
15:50
Хэкстол: в первую очередь надо надёжно играть в обороне
15:16
«Динамо» Мн: Вудкрофт простудился, его заменит Паско на игру с «Ладой»
14:42
КХЛ и АДАМАС представили эксклюзивные медали для призёров чемпионата
14:32
Григоренко: мы все в «Салавате» одна команда. И при чём здесь вратарь?
14:15
Е. Медведев: моя семья для меня всё, это мой дом, моя крепость, мой мир
14:15
«Северсталь» вновь устроила для череповчан массовое катание
14:07
Сизов: «Северсталь» будет играть до финальной сирены заключительного матча серии
14:00
Светлов: «Салават» висит на волоске, матч с «Ак Барсом» — ключевой для Уфы
13:30
Чибисов: Ягр всегда и для всех был легендой и будет легендой
13:26
Майоров: тройка Капризов – Ткачёв – Голышев тренерам сборной удалась
13:18
Источник: Умарк может вернуться в «Лулео», несмотря на контракт с «СЮ»
13:04
В Уфе прошёл одиночный пикет в защиту федерации хоккея Башкирии
13:00
Гимаев: «Салават» играет кое-как, для них это суперматч, но «Ак Барс» настроится
12:54
Куусела покинул «Амур», контракт расторгнут по соглашению, игрок в «Таппаре»
12:38
Форвард «Куньлуня» Бакош пропустит матч с «Витязем»
12:38
Рамо вновь будет работать с Матикайненом — вратарь перешёл в «Пеликанс»
12:28
Галуцен: «Калгари» должен был использовать свои моменты
12:07
Типпет: Кристиан Дворак продолжает расти
12:00
Бадюков: для СКА плей-офф начинается уже сейчас
11:55
Министр спорта Башкирии: финансирование «Салавата Юлаева» остаётся
11:50
Жердев подарил болельщику-колясочнику свитер и клюшку
11:35
«Кузня» взяла на выезд пятерых игроков «Кузнецких Медведей»
11:19
Виньо: это очень важные два очка на непростом выезде «Рейнджерс»
11:13
Форвард «Лос-Анджелеса» Сетогучи отбыл в АХЛ после драфта отказов
11:00
Выбьет ли «Ак Барс» из плей-офф «Салават» и как завершатся другие матчи дня КХЛ
10:51
Вратарь Галак одержал 10 побед подряд в АХЛ
10:50
Дугин: за очками я как-то никогда особо не гнался
10:45
Смит догнал Хабибулина и Брызгалова по количеству шат-аутов в истории «Аризоны»
10:28
И. Воробьёв: я работаю в КХЛ пятый сезон и не согласен, что уровень падает
10:18
ФХР отстранила тренеров «Витязя-2003» после смерти 14-летнего хоккеиста
10:04
Житник: Салливан пришёл из ниоткуда и завоевал Кубок, сейчас Салливанов 2/3 НХЛ
10:01
Дюшейн: если Сакик решит обменять меня, то не буду на него обижаться
09:53
Источник: форвард Куусела покинул «Амур»
09:51
«Спартак» отбыл на выезд без Стоа, Ли и Воронина
09:50
ВХЛ засчитала «Бурану» техническое поражение в матче с «Торпедо»
09:38
М. Смит, Дворак, Веси – звёзды дня в НХЛ
09:34
Веси делит с Марнером и Лайне 2-е место по победным голам среди новичков
09:31
Гурьянов: я много играл на МЧМ, а теперь много играю в «Техасе»
09:16
Бёрнс: не особо рассчитываю догнать Макдэвида в гонке бомбардиров
09:04
Гиргенсонс считает, что «Баффало» не хватает стабильности
09:00
Нюквиста могут дисквалифицировать на 6 матчей
08:59
Кожевников: Капризов и Рыков перспективны, только одна проблема – уедут
08:48
Свитов: в короткие промежутки запихивают много игр, а потом перерывы по 2 недели
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Какое дерби, на ваш взгляд, главное в КХЛ?
«Спартак» — ЦСКА
«Спартак» — «Динамо»
ЦСКА — «Динамо»
СКА — ЦСКА
«Салават Юлаев» — «Ак Барс»
«Металлург» Мг — «Трактор»
«Авангард» — «Сибирь»
«Адмирал» — «Амур»
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