Торторелла: мне не нравится, что мы делали подарки игрокам «Рейнджерс»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.«Это была такая игра, после которой каждый тренер, вероятно, думает, что его команда заслужила очко. Мы провели хороший матч. Их вратарь Антти Раанта сделал несколько ключевых сейвов. Я не расстроен тем, как мы играли. Мне просто не нравится, что мы делали им подарки», – цитирует тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.