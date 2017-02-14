Знарок: результат матча со «Спартаком» закономерен, плохо сыграли в большинстве

«Настраивались на победу, многое не получилось, в частности, игра в большинстве. Результат закономерен. Почему Шестёркин провёл слабый матч? Я бы так не сказал. Не знаю, почему сегодня был не лучший его матч. Вроде готовили и его, и Рыкова к этой игре. Можно списать ошибки на молодость.
Нагрузки на сборе были серьёзные, но на это списывать не стоит, нужно было переламывать себя и играть на победу», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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