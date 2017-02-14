Горохов не исключил, что мог бы занять какую-либо руководящую должность в клубе

Защитник ХК «Амур»рассказал, чем собирается заниматься после окончания карьеры. Ранее стало известно, что Горохов собирается завершить карьеру после матча с «Локомотивом», который состоится 18 февраля.«Чем собираюсь заняться по окончании карьеры? Побуду с семьёй, с детьми, отдохну немножко. Охота, рыбалка с папой. Тренерство? Ни в коем случае, даже в будущем. Тренером точно не буду. А если предложат какую-то руководящую должность, не исключаю… Не буду загадывать где. Посмотрим», — передаёт слова Горохова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.