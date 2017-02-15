Лайне: я хочу играть попроще — просто отправлять шайбы в ворота

Нападающий «Виннипег Джетс»прокомментировал победу над «Даллас Старз» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Я хочу играть попроще — просто отправлять шайбы в ворота и надеяться на лучшее. В этом матче у нас были голевые моменты, и мы ими воспользовались. Это здорово. После поражения от «Тампы» у нас был серьёзный разговор. Мы пришли к выводу, что должны работать усерднее и проще действовать на льду. Думаю, нам это удалось», — цитирует Лайне официальный сайт НХЛ.