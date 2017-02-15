Уайт: Кулёмин является важнейшим игроком для «Айлендерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Дуг Уайт прокомментировал разгром от «Торонто Мэйпл Лифс» (1:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Мэйпл Ливз» играли сегодня матч плей-офф. Мы старались действовать агрессивно, но далеко не всё получилось. Чимера забросил важную шайбу, после чего у нас появился шанс перевернуть ход встречи. К сожалению, потом мы пропустили четвёртую и пятую шайбы и перестали играть в должной манере.
Если не брать в расчёт сегодняшнюю игру, Николай Кулёмин является важнейшим игроком для нашей команды. В последнее время ему удавалось забивать голы, отдавать голевые передачи и действовать максимально продуктивно. Его отношение к делу не вызывает никаких претензий, он всегда играет так, как от него требует тренерский штаб. Николай является важной частью нашей игры в меньшинстве. В целом сложно переоценить его вклад в игру команды, это очень ценный хоккеист, и мне нравится его тренировать», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.