Таварес: ситуация с ареной не влияет на моё желание быть игроком «Айлендерс»

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс»подчеркнул, что не связывает в одно целое вопрос с новой ареной клуба и своё будущее в нём. С прошлого сезона «Айлендерс» проводят домашние матчи на арене Barclays Center в Бруклине. До этого их домашней площадкой был стадион Nassau Coliseum на Лонг-Айленде. Недавно появились сообщения, что клуб не намерен надолго задерживаться в Бруклине.«Это никак не влияет на моё желание быть игроком «Айлендерс». Надеюсь, что у меня здесь всё получится. Я уже говорил об этом. Но мы все понимаем, что недостаточно просто сказать: «Я хочу быть там». Нужны переговоры, это процесс. Мне через всё это предстоит пройти. Я ещё не очень задумывался об этом. Мне нравится играть в этой команде, и, надеюсь, я буду и дальше играть в ней.Я не задумывался о новой арене. Если честно, думаю только о том, как складывается для нас этот сезон. Конечно, мы все хотим знать, где мы будем играть, какова ситуация. Ходит много слухов, появляются разные публикации. Но это отличный клуб. Так думаю не только я, но и все другие хоккеисты команды», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.