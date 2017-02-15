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175 лет назад
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«Детройт» разместил на форме нашивку в память об умершем владельце клуба
15 февраля 2017, среда. 18:24.
Хоккей
«Детройт Ред Уингз» разместил на своей форме специальную нашивку, сообщает официальный «твиттер» американского клуба. Нашивка сделана в память о недавно умершем владельце клуба
Майке Иличе
.
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Источник:
Официальный сайт "Детройт Ред Уингз"
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Детройт Ред Уингз
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Новости. Хоккей
15 февраля 2017, среда
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