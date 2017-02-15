Уголовное дело по факту смерти ребёнка в ЛД «Витязь» находится под контролем СК

Официальный сайт Следственного комитета России сообщил, что уголовное дело, возбуждённое по факту смерти ребёнка в ЛД «Витязь», будет находиться под контролем СК.Напомним, 11 февраля 2017 года вечером в ледовом дворце после тренировки по хоккею 14-летнему мальчику стало плохо. Проведенными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось. Предварительной причиной смерти ребенка явился отёк лёгких. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В рамках расследования уголовного дела следствием изъята документация, имеющая значение для следствия, которая в настоящее время анализируется. Кроме этого следователями допрашивается тренерский штаб. В ходе следствия будет дана правовая оценка и медицинскому персоналу, который оказывал первичную помощь ребенку. Уголовное дело находится на контроле в центральном аппарате СК России.Представителями Федерации хоккея России было подчёркнуто, что они готовы оказать всестороннюю помощь следственным органам в установлении всех обстоятельств этой трагедии.