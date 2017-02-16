Буре: 1900 очков Ягра — это очень много, великое достижение

Легендарный хоккеистпрокомментировал достижение, который в день своего 45-летия набрал 1900-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.«Это, конечно, очень много очков. Великое достижение. Ягр — один из лучших хоккеистов НХЛ. Каждая его игра достойна особого внимания. Он вообще всегда много работал. Это и понятно: если хочешь долго играть в НХЛ, надо очень много тренироваться.Человек продолжает карьеру в 45 лет. Думаю, секрет его долголетия в том, что он очень любит играть в хоккей. Я, например, уже в 30 лет наигрался. Каждому своё. Кто-то хочет долго играть, а кто-то наоборот», — цитирует Буре «Спорт-экспресс».