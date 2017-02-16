Вудкрофт: «Нефтехимику» нечего терять, для «Динамо» это будет отличным тестом

Главный тренер минского «Динамо»поделился ожиданиями от матча с «Нефтехимиком», который начнётся в 19:30.«Пока не могу работать в полную силу, но чувствую себя уже гораздо лучше, чем пару дней назад. Надеюсь, смогу руководить командой со скамейки. Как и все соперники, с которыми мы играем последние пару недель, нижнекамцы сражаются за то, чтобы продолжить сезон в плей-офф. Сегодня у них будет огромное желание победить. Думаю, свою игру они будут строить во многом именно от этого желания, конечно, скорости и мощности им тоже не занимать. Нам надо быть готовыми противостоять этому. Как и всегда, нам будет крайне необходимо превзойти соперника в работе во всех аспектах игры.В концовке сезона у всех команд без исключения есть своя цель. Ребята из «Лады» бьются и играют за продление контракта на следующий сезон. «Нефтехимик» борется за продолжение сезона. Для нас сегодня будет отличный тест в том смысле, что нижнекамцы стоят на краю пропасти и им терять уже нечего, а чтобы быть успешным в плей-офф, ты должен уметь играть именно против таких отчаянных команд. В плей-офф необходим навык игры в таких матчах. Мы должны противостоять не только технике и умению игроков, но и их огромному желанию победить сегодня. При этом очень важно, чтобы мы могли сохранять хладнокровие. Мы ещё будем говорить об этом на собрании. В составе будут кое-какие изменения, некоторые игроки получат шанс показать нам, на что они способны прямо сейчас. Вечером мы будем полностью готовы к матчу и к настоящей битве на льду», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.